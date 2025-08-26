При розрахунку пенсії враховується лише офіційний стаж. Тобто, підтверджений. Якщо ви працюєте "в чорну", цей період не додається до загальної кількості.

Чи можна вийти на пенсію при стажі 30 років?

Стажу 30 років недостатньо, аби піти на пенсію у 60 років, пише 24 Канал.

Зверніть увагу! Цьогоріч, аби піти на пенсію в 60, потрібно набути мінімум 32 роки стажу.

Однак піти на заслужений відпочинок з 30 роками стажу можна в іншому віці, у 2025 році для цього необхідно:

щоб піти на пенсію у 63 роки мати мінімум – 22 роки страхового стажу;

мати мінімум – 22 роки страхового стажу; у 65 років – 15 років страхового стажу.

Яка буде пенсія при стажі 30 років і зарплаті 10 тисяч?

Розглянемо випадок, коли особа:

мала зарплату 10 тисяч гривень;

стаж – 30 років;

хоче піти на пенсію на загальних умовах.

Якщо такий громадянин хоче піти на пенсію у 63 роки, його виплата складе приблизно – 3,9 тисячі гривень.



Пенсія при стажі 30 років, зарплаті 10 тисяч у 63 роки / Скриншот Пенсійний калькулятор

При виході на пенсію в 65 років, виплата буде дещо більша і складе орієнтовно – 4,3 тисячі гривень.



Яка буде пенсія при стажі 30 років в 65 / Скриншот Пенсійний калькулятор

Важливо! Розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.