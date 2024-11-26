Пенсія у 2025 році: до яких змін слід готуватися українцям

У березні 2025 року відбудеться індексація пенсій, що може сприяти змінами щодо розміру пенсій. Водночас прожитковий мінімум і соціальні виплати в Україні залишаться незмінними до 2028 року.

Що відбудеться з пенсіями у 2025 році

Розмір пенсій наступного року змін не зазнає, пише 24 канал з посиланням на Державний бюджет.

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Згідно зі слів експертки Інституту демографії та соціальних досліджень Лідії Ткаченко, пенсії в Україні можуть підвищити приблизно на 10-12% у березні. Але точні цифри будуть відомо лише наступного року.

Однак навіть за умови підвищення пенсій, для більшості пенсіонерів зміни будуть незначними. Річ у тім, що при розмірі виплат у 3000 гривень індексація на 12% відчувається слабо.

Зауважте! Зокрема станом на зараз мінімальна пенсія в Україні складає 2361 гривню для людей без стажу. Водночас мінімальна зарплата становить 8000 гривень, а прожитковий мінімум – 2920 гривень.

Який має бути стаж для виходу на пенсію у 2025 році

Крім того, у 2025 році зміняться вимоги до мінімального стажу для виходу на пенсію:

у 60 років – мінімум 32 роки стажу;

у 63 роки – від 22 до 32 років стажу;

у 65 років – мінімум 22 роки стажу.

Зверніть увагу! Чим пізніше людина виходить на пенсію, тим вищий розмір грошової допомоги від держави. Тому суму виплат можна збільшити, якщо відстрочити вихід на пенсію.