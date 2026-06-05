Аби пенсія була 29 тисяч гривень: яку зарплату для цьго слід отримувати

Розмір майбутньої пенсійної виплати залежить від двох важливих показників. Це розмір страхового стажу та зарплата, з якою сплачують внески. Саме вони впливають на те, скільки людина отримуватиме на пенсії.

За яких умов можна отримати пенсію 29 тисяч гривень?

Детальніше про формулу розрахунку розповідають у Пенсійному фонді.

Читайте також Індексацію проводять неправильно: пенсіонери масово звертаються в суд

Розмір пенсії за віком визначається для кожного пенсіонера індивідуально та залежить від набутого ним страхового стажу та отриманої заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески,

– йдеться на сайті ПФУ.

Мова йде про формулу П = Зп х Кс, де:

П – розмір пенсії, у гривнях;

Зп – заробітна плата (або дохід) застрахованої особи у гривнях, з якої й обчислюється пенсія;

Кс – коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи.

Наприклад, таким чином можна дізнатися, як людині отримати пенсію у розмірі 29 тисяч гривень. Це можливо, якщо людина заробляє 116 тисяч гривень зі стажем у 25 років. Тобто 116 тисяч гривень помножується 0,25. А 25% від 116 тисяч гривень – це якраз 29 тисяч гривень.

Зарплата може бути меншою, якщо й стаж більший. Наприклад, зі стажем у 35 років, людина має заробляти приблизно 83 тисячі гривень

Зауважте! Тоді вона й зможе отримати 29 тисяч гривень пенсійної виплати.

Що ще варто знати про пенсії?

Нагадаємо, що у червні можуть змінитися пенсії для двох категорій осіб. Це працюючі пенсіонери та ті, кому виповнилось 70 років та більше.

Зокрема, наразі мінімальна пенсія становить 2 595 гривень. А розмір максимальної виплати у 2026 році – це 25 950 гривень.

Також чимало українців можуть отримати доплати до пенсії. Це люди зі статусами Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці та повні кавалери ордена Трудової Слави. Для них встановлена доплата 200% – 5 190 гривень щомісяця додатково до основної пенсії.