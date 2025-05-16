Яку пенсію отримуватиме людина з 45 роками стажу
- Особи з 45 роками страхового стажу можуть виходити на пенсію у 60 років, а розмір пенсії визначається за формулою, що залежить від середньої зарплати, індивідуального коефіцієнта заробітної плати, та коефіцієнта страхового стажу.
- Надбавка за понаднормовий стаж надається за кожен рік стажу понад 35 років для чоловіків (та понад 30 років для жінок) і становить 1% від прожиткового мінімуму.
Розмір пенсії в Україні залежить від страхового стажу, протягом якого людина сплачувала страхові внески. 45 років стажу достатньо, щоб вийти на пенсію у 60 років, однак розмір пенсії залежить ще від кількох факторів.
Яка буде пенсія при 45 роках стажу
Українці з 45 роками страхового стажу можуть вийти на пенсію у 60 років, оскільки мінімальна вимога для цього віку становить 32 роки стажу, повідомляє 24 Канал.
Читайте також Яку пенсію отримуватиме українець з 21 роком стажу
Пенсія визначається за формулою:
П = Зс × Ік × Кс, де:
Зс – середня заробітна плата в Україні за три роки перед виходом на пенсію (у 2025 році – 15 057,09 гривень);
Ік – індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (співвідношення вашої середньої зарплати до середньої по країні),
Кс – коефіцієнт страхового стажу (1% за кожен рік стажу).
При 45 роках стажу коефіцієнт страхового стажу становить 0,45. Якщо заробітна плата дорівнює середній по країні – 15 057,09 гривні, то пенсія складатиме:
П = 15 057,09 × 1 × 0,45 = 6 775,69 гривні.
Якщо ваша зарплата була вдвічі вищою за середню, тоді розрахунок буде:
П = 15 057,09 × 2 × 0,45 = 13 551,38 гривні.
Надбавка за понаднормовий стаж
За кожен рік стажу понад 35 років для чоловіків (та понад 30 років для жінок) передбачена доплата у розмірі 1% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.
У 2025 році прожитковий мінімум становить 2 361 гривню, тому за 10 років понаднормового стажу доплата складе:
- 10 × 1% × 2 361 гривню = 236,1 гривні
У 2025 році встановлено такі мінімальні пенсійні виплати:
3 758 гривень – для непрацюючих пенсіонерів віком від 65 років з повним стажем (35 років для чоловіків, 30 років для жінок);
2 361 гривню – загальний мінімум для пенсії за віком.