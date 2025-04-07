Значно раніше за інших: хто з українців може вийти на пенсію у 50 років

Деякі особи в Україні мають право дострокового вийти на пенсію, тобто у 50 років. Однак для цього людині мати щонайменше 15 років трудового стажу.

Хто в Україні може вийти на пенсію достроково

Крім того, вона має бути багатодітною матір'ю, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Жінки, які народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення 50 років та за наявності не менше ніж 15 років страхового стажу,

– йдеться у повідомленні Пенсійного фонду.

Час догляду за малолітніми дітьми для жінки, яка не працює, за періоди до 1 квітня 2004 включається до стажу роботи на підставі свідоцтва про народження дитини. Однак не довше ніж періоди, до досягнення кожною дитиною трирічного віку.

Починаючи з 1 січня 2004, для працюючої матері час догляду за дитиною, до досягнення нею 3-річного віку, зараховується до страхового стажу. Проте за умови, якщо вона доглядає за дитиною до досягнення нею трирічного віку та отримує відповідну допомогу по догляду.

З 1 січня 2005 цей період зараховується до страхового стажу за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Відповідно матерям, які народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку (при цьому враховуються й усиновлені діти), до розміру пенсії призначається надбавка. Вона називається пенсія за особливі заслуги перед Україною.

Зверніть увагу! Допомога складає від 35 % до 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (залежно від кількості дітей).