Пенсія 6 тисяч гривень: яка зарплата потрібна для таких виплат на старості

Виплати осіб на старості залежать від зарплати, яку вони отримували у молодості. Тож, щоб отримати пенсію 6 тисяч гривень потрібно постаратися вже.

Як отримати пенсію 6 тисяч гривень

Отже, щоб особа могла вийти на пенсію у 60 років та отримувати пенсію 6 144 гривні, їх потрібно напрацювати 35 років страхового стажу та отримувати зарплату 20 тисяч гривень.

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Проте при обчисленні розміру пенсій додатково враховують кожну зарплату особи та середню зарплату по країні.

Наприклад ті, хто отримує зарплатню 15 000 гривень та мають повний стаж, можуть розраховувати на пенсію – 4 608 гривень.

А от ті українці, які отримують зарплату 30 тисяч гривень, будуть отримувати пенсію – 9 216 гривень.

До слова нині середня пенсія по Україні становить 5 816 гривень, тобто вона зросла на 431 гривню.