Как получить пенсию 6 тысяч гривен
Итак, чтобы человек мог выйти на пенсию в 60 лет и получать пенсию 6 144 гривны, нужно наработать 35 лет страхового стажа и получать зарплату 20 тысяч гривен.
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Однако при исчислении размера пенсий дополнительно учитывают каждую зарплату лица и среднюю зарплату по стране.
А вот те украинцы, которые получают зарплату 30 тысяч гривен, будут получать пенсию – 9 216 гривен.
К слову сейчас средняя пенсия по Украине составляет 5 816 гривен, то есть она выросла на 431 гривну.