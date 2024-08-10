Як отримати пенсію 6 тисяч гривень

Отже, щоб особа могла вийти на пенсію у 60 років та отримувати пенсію 6 144 гривні, їх потрібно напрацювати 35 років страхового стажу та отримувати зарплату 20 тисяч гривень.

Читайте також Майже 60% українців вважають, що підвищення пенсійного віку матиме негативні наслідки

Проте при обчисленні розміру пенсій додатково враховують кожну зарплату особи та середню зарплату по країні.

А от ті українці, які отримують зарплату 30 тисяч гривень, будуть отримувати пенсію – 9 216 гривень.

До слова нині середня пенсія по Україні становить 5 816 гривень, тобто вона зросла на 431 гривню.