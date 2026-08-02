Досягти 60 років замало: чому частина жінок ризикує залишитися без пенсії вже за пів року

Досягнення 60-річного віку ще не означатиме автоматичного виходу на пенсію. Для частини жінок право на призначення виплат залежатиме від виконання однієї з ключових вимог пенсійного законодавства.

Хто не зможе вийти на пенсію у 60 років

Уже з 2027 року частина українок не зможе оформити пенсію одразу після досягнення 60-річного віку. Причина полягає у черговому підвищенні вимог до страхового стажу, від якого залежить право на призначення пенсії за віком.

Попри те, що пенсійний вік для жінок не змінюється, для виходу на пенсію у 60 років необхідно буде мати щонайменше 34 роки страхового стажу, повідомляє Пенсійний фонд.

Зверніть увагу! Якщо такого стажу немає, право на пенсію виникне пізніше: у 63 роки за наявності не менше 24 років страхового стажу або вже у 65 років за наявності щонайменше 15 років страхового стажу.

Таким чином, для багатьох жінок вирішальним стає не вік, а кількість років, протягом яких сплачувалися страхові внески.

Чому це особливо актуально для жінок

Саме жінки частіше мають перерви у трудовій діяльності, які можуть вплинути на накопичення необхідного страхового стажу. Найпоширенішими причинами є відпустки для догляду за дітьми, догляд за літніми або хворими родичами, неповна зайнятість чи тривала неофіційна робота.

Через це навіть за значного трудового досвіду частина українок може не мати достатньої кількості страхового стажу для виходу на пенсію у 60 років.

Чому вимоги до стажу щороку зростають

Щорічне підвищення вимог до страхового стажу передбачене пенсійним законодавством. Воно є частиною реформи, яка поступово збільшує мінімальну кількість років стажу, необхідних для виходу на пенсію у 60 років.

До 2028 року ця вимога зросте до 35 років.

Що варто зробити вже зараз

У Пенсійному фонді рекомендують не чекати досягнення пенсійного віку, а завчасно перевірити свій страховий стаж. Особливу увагу варто звернути на періоди роботи до 2004 року, коли облік вівся переважно за паперовими трудовими книжками.