Українців відмовляють виходити на пенсію у 60 років

Українців просять не поспішати виходити на пенсію у 60 років. Якщо почекати з цим процесом, можна збільшити свої виплати.

Вихід на пенсію

На думку Мінсоцполітики, якщо відтермінувати вихід на пенсію у 60 років, можна солідно збільшити свої виплати, передає 24 Канал.

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Відстрочка пенсії на строк до 5 років гарантує зростання пенсії на 0,5% за кожний повний місяць додаткового страхового стажу. Якщо ж особа працює понад 5 років її пенсія збільшується на 0,75% за кожен додатковий місяць.

Орієнтовно пенсію можна збільшити так:

1 рік відстрочки – на 6%;

2 роки — на 12%;

5 років — на 36%;

10 років — на 72%.

Нагадаємо! Щоб отримати відстрочку виходу на пенсію потрібно подати відповідну заяву до ПФУ.