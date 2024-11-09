Вихід на пенсію
На думку Мінсоцполітики, якщо відтермінувати вихід на пенсію у 60 років, можна солідно збільшити свої виплати, передає 24 Канал.
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Відстрочка пенсії на строк до 5 років гарантує зростання пенсії на 0,5% за кожний повний місяць додаткового страхового стажу. Якщо ж особа працює понад 5 років її пенсія збільшується на 0,75% за кожен додатковий місяць.
Орієнтовно пенсію можна збільшити так:
- 1 рік відстрочки – на 6%;
- 2 роки — на 12%;
- 5 років — на 36%;
- 10 років — на 72%.
Нагадаємо! Щоб отримати відстрочку виходу на пенсію потрібно подати відповідну заяву до ПФУ.