Вихід на пенсію у 60 років під загрозою: яка нова вимога з 2026 року
- З 2026 року в Україні зростуть вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію: у 60 років - 33 роки стажу, у 63 роки - 23 роки стажу.
Вимоги до стажу будуть щорічно зростати до 2028 року, коли для виходу на пенсію у 60 років буде потрібно 35 років стажу.
На призначення пенсії в Україні впливає кілька чинників, зокрема страховий стаж та пенсійний вік. Наступного року одна з важливих вимог для виходу на пенсію зміниться.
Який стаж буде необхідний з 2026 року?
У 2026 році в Україні зросте розмір страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Наразі вимоги до стажу наступні:
- На пенсію у 60 років можна вийти за наявності щонайменше 32 років стажу.
- Пенсію за віком у 63 роки призначають, якщо людина має щонайменше 22 роки стажу.
- У 65 років потрібно мати не менш як 15 років стажу, щоб розраховувати на пенсію.
Зауважте! Відповідно до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" вимоги до стажу для пенсіонерів в Україні зростатимуть щороку на 12 місяців, тобто вже з наступного року розмір необхідного стажу збільшиться.
Важлива умова щодо стажу буде такою:
- у 2026 році – для пенсії у 60 років – 33 роки, у 63 роки – 23 роки стажу;
- у 2027 році – для пенсії у 60 років – 34 роки, у 63 роки – 24 роки стажу;
- у 2028 році – для пенсії у 60 років – 35 років, у 63 роки – 25 років стажу.
Важливо! Мінімальний стаж для виходу на пенсію у 65 років залишиться незмінним – 15 років.
Як призначається пенсія за віком?
Призначення пенсії в Україні має кілька нюансів:
- Звернутися за пенсією українці можуть лише після виконання умови щодо набутого страхового стажу.
- Пенсію призначають з дня звернення людини.
- Страховий стаж, який пенсіонер набув після 1 січня 2004 року, обчислюють на основі інформації з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соцстрахування.
- За періоди роботи до 2004 року стаж враховують на підставі трудової книжки та інших документів, які підтверджують роки роботи.
Чоловікові 60 років виповнюється 1 лютого 2025 року. Набутий страховий стаж на цю дату – 31 рік 6 місяців. Необхідний страховий стаж – 32 роки. Чоловік працює. Якщо, наприклад, працюючи, він набуде ще 6 місяців страхового стажу, то звернутися за призначенням пенсії він зможе після набуття страхового стажу 32 років,
– пояснили в ПФУ.
Варто знати! За даними Пенсійного фонду, у 2026 році більшість українців зможуть вийти на пенсію у 60 років, якщо забажають. Однак вже з 2027 року у багатьох з цим можуть виникати труднощі через нестачу страхового стажу.