Без доплати після 65 років: хто не отримає грошей

Українці можуть вийти на пенсію після 60 років, залежно від свого страхового стажу. На розмір їх виплат впливає безліч факторів.

Хто не отримає доплату

Українці можуть не отримати пенсію після 65 років через нестачу страхового стажу. Відповідно людина отримуватиме соціальну допомогу без надбавок.

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Вимоги до стажу для виходу на пенсію у різному віці:

у 60 років – 31 рік стажу;

у 63 роки – 21 рік стажу;

у 65 років – 15 років стажу.

Тож, якщо особа у 65 років має хоча б 15 років стажу, вона буде отримувати пенсію і всі надбавки на які вона має право. Якщо ні, вона отримуватиме допомогу від держави, яка називається соціальною пенсією.

Зверніть увагу! Соціальна пенсія – це різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб та середнім місячним доходом на одну особу в сім'ї за останні шість місяців. Ця виплата не може бути більша ніж 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 3 028 гривень.