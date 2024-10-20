Кто не получит доплату

Украинцы могут не получить пенсию после 65 лет из-за недостатка страхового стажа. Соответственно человек будет получать социальную помощь без надбавок.

Читайте также Как украинцам получить статус лица с инвалидностью вследствие войны

Требования к стажу для выхода на пенсию в разном возрасте:

в 60 лет – 31 год стажа;

в 63 года – 21 год стажа;

в 65 лет – 15 лет стажа.

Поэтому, если человек в 65 лет имеет хотя бы 15 лет стажа, он будет получать пенсию и все надбавки на которые он имеет право. Если нет, он будет получать помощь от государства, которая называется социальной пенсией.

Обратите внимание! Социальная пенсия – это разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц и средним месячным доходом на одного человека в семье за последние шесть месяцев. Эта выплата не может быть больше чем 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 3 028 гривен.