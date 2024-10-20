Хто не отримає доплату

Українці можуть не отримати пенсію після 65 років через нестачу страхового стажу. Відповідно людина отримуватиме соціальну допомогу без надбавок.

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Вимоги до стажу для виходу на пенсію у різному віці:

у 60 років – 31 рік стажу;

у 63 роки – 21 рік стажу;

у 65 років – 15 років стажу.

Тож, якщо особа у 65 років має хоча б 15 років стажу, вона буде отримувати пенсію і всі надбавки на які вона має право. Якщо ні, вона отримуватиме допомогу від держави, яка називається соціальною пенсією.

Зверніть увагу! Соціальна пенсія – це різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб та середнім місячним доходом на одну особу в сім'ї за останні шість місяців. Ця виплата не може бути більша ніж 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 3 028 гривень.