Кому держава гарантує мінімум 8 тисяч гривень пенсії
12 вересня 2024, 12:10Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
В Україні визначено мінімальний розмір пенсійних виплат. Однак цей показник може бути підвищено залежно від індивідуальних обставин пенсіонера.
У кого пенсія не менш як 8 тисяч гривень
Пенсіонери, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, нині отримують підвищені виплати. Розмір мінімальної пенсії для цих осіб визначається відповідно до їхнього статусу.
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Відтак особи, які отримали інвалідність або важку хворобу внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, мають право на пенсію не менше ніж 8 187,48 гривні, що відповідає мінімальному розміру виплат для громадян з інвалідністю І групи.
Водночас громадяни, які мають статус ліквідатора, отримують ще більші пенсійні виплати:
- Для осіб з інвалідністю І групи виплати складають не менше ніж 100% середньої зарплати в Україні, яка нині становить 13 376,21 гривні.
- Особи з інвалідністю ІІ групи отримують 80% від цієї суми, що дорівнює 10 700,97 гривні.
- Особи з інвалідністю ІІІ групи отримують 60% від середньої зарплати, що становить 8 025,73 гривні.