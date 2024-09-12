У кого пенсия не менее 8 тысяч гривен
Пенсионеры, которые пострадали вследствие аварии на ЧАЭС, сейчас получают повышенные выплаты. Размер минимальной пенсии для этих лиц определяется в соответствии с их статусом.
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Поэтому лица, которые получили инвалидность или тяжелую болезнь вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, имеют право на пенсию не менее 8 187,48 гривны, что соответствует минимальному размеру выплат для граждан с инвалидностью I группы.
В то же время граждане, которые имеют статус ликвидатора, получают еще большие пенсионные выплаты:
- Для лиц с инвалидностью I группы выплаты составляют не менее 100% средней зарплаты в Украине, которая сейчас составляет 13 376,21 гривны.
- Лица с инвалидностью II группы получают 80% от этой суммы, что равняется 10 700,97 гривны.
- Лица с инвалидностью III группы получают 60% от средней зарплаты, что составляет 8 025,73 гривны.