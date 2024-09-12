У кого пенсія не менш як 8 тисяч гривень

Пенсіонери, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, нині отримують підвищені виплати. Розмір мінімальної пенсії для цих осіб визначається відповідно до їхнього статусу.

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Відтак особи, які отримали інвалідність або важку хворобу внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, мають право на пенсію не менше ніж 8 187,48 гривні, що відповідає мінімальному розміру виплат для громадян з інвалідністю І групи.

Водночас громадяни, які мають статус ліквідатора, отримують ще більші пенсійні виплати: