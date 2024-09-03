У кого пенсія не може бути меншою за 8 000 гривень

Уряд ухвалив рішення про встановлення мінімального розміру пенсії в 8 000 гривень для певних категорій громадян. Це забезпечить гарантовану мінімальну пенсію для цієї групи людей.

У кого пенсія не менше 8 тисяч гривень

Чорнобильці мають право на підвищені пенсії, які залежать від статусу та ступеня інвалідності. Відповідно, громадянам, які стали інвалідами внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, гарантовано наступні мінімальні виплати:

Читайте також: Який прожитковий мінімум діє в Україні для різних категорій осіб

Інваліди першої групи – 8 187 гривень;

Інваліди другої групи – 6 549 гривень;

Інваліди третьої групи – 5 048 гривень;

Діти з інвалідністю – 5 048 гривень.

Водночас ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС, які мають статус чорнобильця, отримують вищі пенсії, що складають:

Інваліди першої групи – 100% середньої заробітної плати по країні – 13 376 гривень;

Інваліди другої групи – 80% середньої зарплати – 10 700 гривень;

Інваліди третьої групи – 60% середньої зарплати – 8 025 гривень.

Для порівняння! Середня пенсія в Україні на сьогодні становить 5 810 гривень.