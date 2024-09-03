У кого пенсия не менее 8 тысяч гривен

Чернобыльцы имеют право на повышенные пенсии, которые зависят от статуса и степени инвалидности. Соответственно, гражданам, которые стали инвалидами вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, гарантированы следующие минимальные выплаты:

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Инвалиды первой группы – 8 187 гривен;

Инвалиды второй группы – 6 549 гривен;

Инвалиды третьей группы – 5 048 гривен;

Дети с инвалидностью – 5 048 гривен.

В то же время ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, которые имеют статус чернобыльца, получают более высокие пенсии, что составляют:

Инвалиды первой группы – 100% средней заработной платы по стране – 13 376 гривен;

Инвалиды второй группы – 80% средней зарплаты – 10 700 гривен;

Инвалиды третьей группы – 60% средней зарплаты – 8 025 гривен.

Для сравнения! Средняя пенсия в Украине на сегодня составляет 5 810 гривен.