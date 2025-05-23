Яку пенсію отримуватиме мати трьох дітей в Україні

Багатодітні матері в Україні можуть достроково вийти на пенсію. Проте це стосується лише жінок, які виховали щонайменше п’ятьох дітей.

Пенсія матері трьох дітей в Україні

Сім’я, де виховують трьох дітей, вважається багатодітною в Україні, проте пільги від держави чи спеціальні умови для виходу на пенсію передбачені тільки батькам п’ятьох і більше дітей, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Дострокова пенсія доступна:

Жінкам, які народили щонайменше п’ятьох дітей та виховали їх до шестирічного віку, після досягнення 50 років та за наявності не менше ніж 15 років страхового стажу;

За вибором матері (або в разі її відсутності), батьку, якщо саме він виховував щонайменше п’ятьох дітей, після досягнення 55 років та за наявності 20 років страхового стажу.

Отже, вийти на пенсію достроково матері трьох чи чотирьох дітей не можуть. Проте вони можуть розраховувати на звичайну пенсію за віком, яка залежить від страхового стажу та зарплати.

Як розраховується пенсія за віком

Розмір пенсії за віком визначається для кожного пенсіонера індивідуально і залежить від набутого ним страхового стажу та отриманої заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески.

Нині порахувати пенсію можна за єдиною формулою ПФУ: П = Зп х Кс, де:

П – розмір пенсії, у гривнях;

Зп – заробітна плата (дохід) застрахованої особи, з якої обчислюється пенсія, у гривнях;

Кс – коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи. Це кількість стажу роботи, помножена на величину оцінки одного року страхового стажу та поділена на 12. Тобто загальну кількість років стажу необхідно множити на 0,01.

Порахувати пенсію можна також за допомогою Пенсійного калькулятора.