Як багатодітній матері піти на пенсію раніше

Багатодітна мати може постати перед труднощами при оформленні пенсії, якщо частина її стажу не зарахована. Так часто буває, наприклад, через роботу за кордоном.

Стаж багатодітних матерів

Жінки, які народили та виховали щонайменше п’ятьох дітей до шестирічного віку, можуть вийти на пенсію у 50 років за наявності не менше 15 років страхового стажу. Таке право їм надає Закон "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", передає 24 Канал з посиланням на видання "На пенсії".

Читайте також Час не чекає: до якого числа можна отримати тисячу Зеленського

До стажу також зараховується період догляду за дитиною до трьох років або час отримання допомоги на догляд.

Цікаво! Якщо вихованням дітей займався батько, він також може претендувати на дострокову пенсію – у 55 років, за умови наявності щонайменше 20 років страхового стажу.

Яка надбавка до пенсії

Розмір доплати складає від 35% до 40% прожиткового мінімуму. Жінкам, які народили 10 і більше дітей, надається максимальна надбавка – 40%. За нинішнього прожиткового мінімуму (2 361 гривня) ця надбавка становить 944 гривні.

Зауважте! Якщо у жінки недостатньо стажу та низька зарплата, основний розмір пенсії може бути меншим за прожитковий мінімум, і навіть із доплатою загальна сума пенсії залишиться низькою.

Як оформити статус "Мати-героїня"

Статус "Мати-героїня" в Україні надається жінкам, які народили та виховали п’ятьох і більше дітей до восьмирічного віку. Оформлення відбувається через місцеві державні адміністрації.

Які документи потрібні:

Заява.

Копія паспорта громадянина України або документа, що підтверджує законне перебування в Україні.

Копії свідоцтв про народження всіх дітей.

Копії документів про освіту дітей.

Характеристики з навчального закладу чи місця роботи кожної дитини.

Довідка про відсутність судимості матері та дітей (від 14 років).

Документ про відсутність даних про дітей у реєстрі правопорушників (до 18 років).

Копії грамот, дипломів, подяк, що підтверджують виховні заслуги (за бажанням).

Подати документи можна поштою або особисто до місцевої адміністрації.