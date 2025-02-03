Скільки залишилось часу для оформлення тисячі Зеленського

Однак час на можливість подання заявки поступово закінчується, передає 24 канал з посиланням на Дію.

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Так заявки на тисячу Зеленського приймаються до 28 лютого 2025 року. Водночас витратити кошти можливо по 31 грудня 2025 року.

Важливо! Жодних податків на отриману 1 000 гривень нараховуватися не буде, також отримання допомоги не впливає на розмір субсидії.

Хто може отримати гроші від держави

У Дії нагадали, що допомога призначена не лише дорослим, а й дітям незалежно від їхнього віку. Оформити виплату на неповнолітніх може один із батьків може замовити виплату на свій рахунок через Дію.

Водночас законні опікуни неповнолітніх можуть подати заявку через банк-партнер програми. Також це можуть зробити:

людина, яка не має ідентифікаційного коду (РНОКПП);

особа, що старша за 65 років та не користується Дією.

Зауважте! Пенсіонери та люди з інвалідністю 1 та 2 групи, які отримують виплати через "Укрпошту", зможуть через неї отримати й тисячу Зеленського.