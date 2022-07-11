Пенсіонери, яким бракує стажу, мають право на соцвиплати: які категорії та як оформити

В Україні стабільно змінюються вимоги щодо пенсійного віку. Станом на 2022 рік, щоб вийти на пенсію у 60, необхідно офіційно відпрацювати повних 29 років.

Разом з тим для тих, кому бракує стажу, держава передбачає виплату соціальної допомоги – так званої соціальної пенсії. Хто й на яких умовах може на неї претендувати, сума допомоги та як оформити тимчасові фінансові виплати – читайте далі.

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Що таке соціальна пенсія

Громадяни України, які досягли пенсійного віку, але не можуть вийти на пенсію через відсутність необхідного страхового стажу, можуть претендувати на тимчасову соціальну допомогу від держави. Таку виплату можна оформити після досягнення 65-річного віку.

При цьому отримувати ці виплати замість пенсії мають право лише ті громадяни, які на момент оформлення мають не менше 15 років страхового стажу. Така фінансова допомога перераховується кожні півроку, з урахуванням майнових змін та середньомісячного сукупного доходу.

За умов відповідності вимогам, ці гроші людина буде отримувати до моменту досягнення віку, з якого вона набуває права на виплати звичайної пенсії, передбаченої законодавством.

Як оформити виплати

Щоб отримувати тимчасову фінансову допомогу від держави, громадяни повинні звернутися до органів соціального захисту населення за місцем прописки або фактичного проживання.

Якщо соціальна пенсія оформлюється не за пропискою, до загального пакету документів потрібно додати довідку про неотримання такої допомоги від Управління праці та соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання.

Загальний перелік документів для оформлення заявки при цьому виглядає так:

документ, що засвідчує особу пенсіонера, його місце проживання, а також індивідуальний податковий номер (ІПН);

довідку про страховий стаж, яку можна отримати, надіславши запит до Пенсійного фонду (видається протягом 5 робочих днів);

декларацію про доходи та майновий стан за останні півроку – заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї.

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Розмір виплат соціальної пенсії

Розмір соціальної пенсії становить різницю між прожитковим мінімум для осіб, які втратили працездатність, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї пенсіонера на одну особу за попередні 6 місяців, проте не більше ніж 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

З 1 липня 2022 року прожитковий мінімум в Україні становить 2 600 гривень. Відповідно, зросла сума й пов'язаних з цим показником соціальних виплат.

Хто не може отримувати соціальну пенсію

Соціальна допомога пенсіонерам не призначається, якщо:

громадянин отримує пенсію, зокрема й соціальну, працює або веде іншу діяльність, яка приносить йому дохід;

бодай один член сім'ї протягом року здійснив покупку або оплату послуг на суму у понад 50 тисяч гривень ;

; середньомісячний сукупний дохід сім'ї на одну особу за попередні пів року перевищує 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;

у ході вибіркової перевірки виявлено додаткові джерела фінансових надходжень, не зазначені у поданій декларації про доходи та майновий стан;

у власності заявника або членів його сім'ї є інша квартира або будинок за умови, що загальна площа житла перевищує 21 квадратний метр на 1 члена сім'ї та додатково 10,5 квадратного метра на сім'ю;

та додатково 10,5 квадратного метра на сім'ю; у власності є більше одного авто або іншого транспортного засобу.

До слова, тимчасова фінансова допомога пенсіонерам без достатнього стажу може призначатися й всупереч деяким згаданим вище вимогам за висновком комісії, якщо у сім'ї заявника є людина з інвалідністю.