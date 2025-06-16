Яка буде пенсія у 2025 році, якщо немає страхового стажу

В Україні щороку росте розмір страхового стажу, необхідного, щоб вийти на пенсію за віком. Водночас людина, яка не набула за життя стажу, отримує від держави соціальну допомогу, і то лише у певному віці.

У якому віці виплачують соціальну допомогу

У 2025 році людина може вийти на пенсію за віком у 60 років, якщо має не менше 32 років страхового стажу. Ця вимога стосується як чоловіків, так і жінок, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Вийти на заслужений відпочинок у 63 роки пенсіонер наразі може, якщо має від 22 до 31 року страхового стажу.

Щоб отримувати пенсію за віком у 65 років, українським пенсіонерам необхідно мати від 15 до 21 року стажу.

Якщо ж у людини зовсім немає страхового стажу, або вона набула менше мінімальних 15 років, то їй виплачуватимуть державну соціальну допомогу. Проте вона передбачена лише після 65 років.

Важливо! Основним документом, який підтверджує стаж людини, є трудова книжка. Якщо її немає або у ній відсутні відповідні записи, стаж роботи встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами.

Який розмір соціальної допомоги у 2025 році

У 2025 році розмір соціальної допомоги від держави розраховують як різницю між двома сумами:

середньомісячним сукупним доходом сім'ї з розрахунку на одну людину за попередні пів року

та прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, який зараз становить 2 361 гривню.

При цьому розмір соціальної пенсії не може бути понад 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб (3 028 гривень у 2025 році).

Як отримати соціальну допомогу від держави

Щоб отримати соціальну пенсію від держави, необхідно подати перелік документів до органів соціального захисту за місцем проживання:

заяву;

паспорт і реєстраційний номер облікової картки платника податків;

довідку Пенсійного фонду про наявний страховий стаж;

декларацію про доходи та майновий стан за останні 6 місяців (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї).

Варто знати! Соціальну допомогу від держави для пенсіонерів без стажу перераховують кожні пів року, враховуючи майнові зміни людини та середньомісячний сукупний дохід сім’ї. Однак якщо виявлені доходи, не вказані в декларації, виплати припиняються.