Як українцям отримати пенсію у понад 70 тисяч гривень

Українці зможуть збільшити свою пенсію більш ніж на 70 тисяч гривень, завдяки недержавному пенсійному фонду. Єдиним недоліком цієї системи є інфляція, яка може "з'їсти" частину цих виплат.

Як збільшити розмір пенсії

Українці можуть впливати на розмір пенсійних виплат за допомогою накопиченням у недержавних пенсійних фондах. Наприклад, якщо протягом 15 років, ви будете відкладати по 1,5 тисячі гривень, то ваша майбутня пенсія збільшиться на 11 тисяч гривень.

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Насправді тенденція розвитку недержавних пенсійних фондів є доволі закономірною. Ці установи пропонують вам самостійно накопичувати собі пенсію. Значним мінусом цих заощаджень є те, що недержавний пенсійний фонд може легко збанкрутувати.

Тарас Козак Голова інвесткомпанії "Універ" Коли ми говоримо про пенсіонерів на Заході, які, отримавши право на пенсію, починають подорожувати, жити повноцінним життям, це завдяки приватним пенсійним фондам

Яку пенсію можуть самостійно накопичити українці

Насправді підрахувати розмір ваших накопичень на пенсію доволі легко. Усе впирається у розмір вашого щомісячного внеску:

Якщо ваш внесок складає 1 000 гривень: за 30 років на вашому рахунку буде 3,08 мільйона гривень. Якщо НПФ буде виплачувати вам кошти протягом наступних 30 років, сума пенсії щомісяця складатиме 72,5 тисячі.

Якщо 2 000 гривень, за 20 років ви матимете – 1,83 мільйона гривень. За таких умов, ваша пенсія протягом наступних 30 років буде 43,3 тисячі гривень.

Якщо 1 500 гривень, то через 15 років у вас буде 714 тисяч гривень. Тоді наступні 20 років ви будете отримувати пенсію 11,3 тисячі гривень щомісяця.

Тобто загалом ви отримуєте депозит зі значними відсотками.

Куди НПФ вкладає ваші кошти

Прибуток від вкладень у НПФ здійснюється за рахунок операцій із вашими коштами.

Григорій Овчаренко Керуючий локальними активами групи ICU За минулий рік частка цінних паперів у портфелях НПФ скоротилася з 62,2% до 55,3%,. Водночас частка грошових коштів та депозитів зросла з 33,3% до майже 40% і продовжила зростати в першому кварталі, відбиваючи песимістичні настрої керуючих активами

Для захисту вкладів населення, активи НПФ вкладають у різні джерела. Відповідно, прибутковість установи прямо залежить від того, наскільки вдалими є ці вкладення. До прикладу, купуючи цінні папери держави (ОВДП) отримуємо дохідність не вищу ніж ставки по ОВДП, розмір яких 15,5 – 19,75%. Із розвитком НПФ зросте і кількість можливостей для інвестицій.