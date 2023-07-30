Как украинцам получить пенсию более чем в 70 тысяч гривен

Украинцы смогут увеличить свою пенсию более чем на 70 тысяч гривен благодаря негосударственному пенсионному фонду. Единственным недостатком этой системы является инфляция, которая может съесть часть этих выплат.

Как увеличить размер пенсии

Украинцы могут влиять на размер пенсионных выплат посредством накоплений в негосударственных пенсионных фондах. К примеру, если в течение 15 лет, вы будете откладывать по 1,5 тысячи гривен, то ваша будущая пенсия увеличится на 11 тысяч гривен.

Читайте также Почти 5 тысяч гривен: кому в августе доплатят солидную сумму

На самом деле тенденция развития негосударственных пенсионных фондов достаточно закономерна. Эти учреждения предлагают вам самостоятельно накапливать пенсию. Значительным минусом этих сбережений является то, что негосударственный пенсионный фонд легко обанкротится.

Тарас Козак Глава инвесткомпании "Универ" Когда мы говорим о пенсионерах на Западе, которые, получив право на пенсию, начинают путешествовать, жить полноценной жизнью, это благодаря частным пенсионным фондам

Какую пенсию могут самостоятельно накопить украинцы

На самом деле, подсчитать размер ваших накоплений на пенсию довольно легко. Все упирается в размер вашего ежемесячного взноса:

Если ваш взнос составляет 1000 гривен: за 30 лет на вашем счете будет 3,08 миллиона гривен. Если НПФ будет выплачивать вам средства в течение следующих 30 лет, сумма пенсии будет ежемесячно составлять 72,5 тысячи.

Если 2 000 гривен, за 20 лет вы будете иметь – 1,83 миллиона гривен. При таких условиях ваша пенсия в течение следующих 30 лет будет 43,3 тысячи гривен.

Если 1500 гривен, то через 15 лет у вас будет 714 тысяч гривен. Тогда следующие 20 лет вы будете получать пенсию 11,3 тысячи гривен ежемесячно.

То есть, в общем, вы получаете депозит со значительными процентами.

Куда НПФ вкладывает ваши средства

Прибыль от вложений в НПФ производится за счет операций с вашими средствами.

Григорий Овчаренко Управляющий локальными активами группы ICU За прошлый год доля ценных бумаг в портфелях НПФ сократилась с 62,2% до 55,3%. В то же время доля денежных средств и депозитов выросла с 33,3% до 40% и продолжила расти в первом квартале, отражая пессимистические настроения управляющих активами.

Для защиты вкладов населения, активы НПФ вкладывают в разные источники. Соответственно, доходность учреждения напрямую зависит от того, насколько удачными являются эти вложения. К примеру, покупая ценные бумаги государства (ОВГЗ) получаем доходность не выше ставки по ОВГЗ, размер которых 15,5 – 19,75%. С развитием НПФ увеличится и количество возможностей для инвестиций.