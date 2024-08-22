Як оформити пенсію через Дію
22 серпня 2024, 12:01Читать новость на русском
Джерело:Дія
Деякі пенсіонери не можуть собі дозволити поїхати до ПФУ та відсканувати усі потрібні документи для призначення пенсії. У такому випадку можна скористатися сервісом Дія.
Як призначити пенсію через дію
Через Дію можна подати заявку на призначення таких видів пенсій:
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- за віком
- за вислугу років
- по інвалідності
- у разі втрати годувальника.
Щоб подати заявку на пенсію потрібно виконати наступні дії:
- авторизуватися на порталі Дія;
- натиснути Послуги Пенсії, пільги та допомога;
- далі Призначення пенсії;
- заповнити заяву та додати скани документів;
- підписати заяву.
Далі особі має надійти лист з рішенням на електронну пошту від ПФУ.