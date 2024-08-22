Як призначити пенсію через дію

Через Дію можна подати заявку на призначення таких видів пенсій:

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  • за віком
  • за вислугу років
  • по інвалідності
  • у разі втрати годувальника.

Щоб подати заявку на пенсію потрібно виконати наступні дії:

  • авторизуватися на порталі Дія;
  • натиснути Послуги Пенсії, пільги та допомога;
  • далі Призначення пенсії;
  • заповнити заяву та додати скани документів;
  • підписати заяву.

Далі особі має надійти лист з рішенням на електронну пошту від ПФУ.