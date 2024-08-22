Як призначити пенсію через дію

Через Дію можна подати заявку на призначення таких видів пенсій:

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за віком

за вислугу років

по інвалідності

у разі втрати годувальника.

Щоб подати заявку на пенсію потрібно виконати наступні дії:

авторизуватися на порталі Дія;

натиснути Послуги Пенсії, пільги та допомога;

далі Призначення пенсії;

заповнити заяву та додати скани документів;

підписати заяву.

Далі особі має надійти лист з рішенням на електронну пошту від ПФУ.