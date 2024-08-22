Как назначить пенсию через Дию

Через Дию можно подать заявку на назначение таких видов пенсий:

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по возрасту

за выслугу лет

по инвалидности

в случае потери кормильца.

Чтобы подать заявку на пенсию нужно выполнить следующие действия:

авторизоваться на портале Дия;

нажать Услуги Пенсии, льготы и помощь;

далее Назначение пенсии;

заполнить заявление и добавить сканы документов;

подписать заявление.

Далее лицу должно прийти письмо с решением на электронную почту от ПФУ.