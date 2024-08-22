Как назначить пенсию через Дию
Через Дию можно подать заявку на назначение таких видов пенсий:
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- по возрасту
- за выслугу лет
- по инвалидности
- в случае потери кормильца.
Чтобы подать заявку на пенсию нужно выполнить следующие действия:
- авторизоваться на портале Дия;
- нажать Услуги Пенсии, льготы и помощь;
- далее Назначение пенсии;
- заполнить заявление и добавить сканы документов;
- подписать заявление.
Далее лицу должно прийти письмо с решением на электронную почту от ПФУ.