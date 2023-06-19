Більше грошей не заплатять: кому взагалі не підвищать пенсії у 2023 році
19 червня 2023, 15:52Читать новость на русском
Певні категорії українців взагалі не отримають підвищення своїх пенсій у 2023 році. Поза індексацією зокрема залишилися прокурори.
Кому не підвищать пенсію
У березні 2023 року для 10,5 мільйонів українців було проіндексовано виплати на 19,7% – це приблизно 600 гривень. Тож під індексацію не потрапили:
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- працюючі пенсіонери, які мають низький страховий стаж, та виплати менші ніж 2 100 гривень;
- колишні працівники прокуратури;
- ті, чиї пенсії перевищують максимально встановлений законом розмір у 20 930 гривні;
- ті, хто отримує щомісячне довічне грошове утримання (наприклад, судді).
Кому проіндексують пенсії у липні
У липні 2023 року будуть проіндексовані на 19,7% виплати для тих, хто вийшов на відпочинок за спеціальним законом. До них належать:
- науковців;
- державних службовців;
- працівників органів місцевого самоврядування.
Як змінилися виплати після перерахунку пенсій
Перерахунок пенсій провели між тих, хто мав після призначення чи попереднього перерахунку пенсій страховий стаж тривалістю 24 місяці чи менше.
Як змінився розмір пенсій:
- Якщо пенсія була на рівні 2 100 гривень – підвищення склало 420 гривень;
- Понад 3 000 гривень – на 600 гривень;
- Пенсія 3 500 гривень – на 700 гривень;
- Пенсія 4 000 гривень – на 800 гривень;
- Пенсія 5 000 гривень – на 1 000 гривень;
- Пенсія 7 500 гривень – на 1 500 гривень.