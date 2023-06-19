Кому не повысят пенсию

В марте 2023 года для 10,5 миллиона украинцев были проиндексированы выплаты на 19,7% – это примерно 600 гривен. Так что под индексацию не попали:

Читайте также Дополнительная пенсия: кто сможет рассчитывать на еще одни выплаты

работающие пенсионеры, имеющие низкий страховой стаж и выплаты менее 2 100 гривен;

бывшие работники прокуратуры;

те, чьи пенсии превышают максимально установленный законом размер в 20 930 гривен;

кто получает ежемесячное пожизненное денежное содержание (например, судьи).

Напомним! Индексация пенсий – это корректировка размера выплат с учетом инфляции и роста средней заработной платы в предыдущие годы.

Кому проиндексируют пенсии в июле

В июле 2023 года будут проиндексированы на 19,7% выплаты для тех, кто вышел на пенсию по специальному закону. К ним относятся:

ученые;

государственные служащие;

работники органов местного самоуправления.

Заметьте! Журналисты больше не относятся к тем, кто выходит на пенсию по спецзакону, поэтому индексация выплат производится по общим правилам.

Как изменились выплаты после перерасчета пенсий

Перерасчет пенсий произвели среди тех, кто имел после назначения или предварительного перерасчета пенсий страховой стаж продолжительностью 24 месяца или менее.

Как изменился размер пенсий: