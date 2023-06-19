Кому не повысят пенсию
В марте 2023 года для 10,5 миллиона украинцев были проиндексированы выплаты на 19,7% – это примерно 600 гривен. Так что под индексацию не попали:
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- работающие пенсионеры, имеющие низкий страховой стаж и выплаты менее 2 100 гривен;
- бывшие работники прокуратуры;
- те, чьи пенсии превышают максимально установленный законом размер в 20 930 гривен;
- кто получает ежемесячное пожизненное денежное содержание (например, судьи).
Кому проиндексируют пенсии в июле
В июле 2023 года будут проиндексированы на 19,7% выплаты для тех, кто вышел на пенсию по специальному закону. К ним относятся:
- ученые;
- государственные служащие;
- работники органов местного самоуправления.
Как изменились выплаты после перерасчета пенсий
Перерасчет пенсий произвели среди тех, кто имел после назначения или предварительного перерасчета пенсий страховой стаж продолжительностью 24 месяца или менее.
Как изменился размер пенсий:
- Если пенсия была на уровне 2 100 гривен – повышение составило 420 гривен;
- Более 3 000 гривен – на 600 гривен;
- Пенсия 3 500 гривен – на 700 гривен;
- Пенсия 4 000 гривен – на 800 гривен;
- Пенсия 5 000 гривен – на 1 000 гривен;
- Пенсия 7 500 гривен – на 1 500 гривен.