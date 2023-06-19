Кому не підвищать пенсію

У березні 2023 року для 10,5 мільйонів українців було проіндексовано виплати на 19,7% – це приблизно 600 гривень. Тож під індексацію не потрапили:

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працюючі пенсіонери, які мають низький страховий стаж, та виплати менші ніж 2 100 гривень;

колишні працівники прокуратури;

ті, чиї пенсії перевищують максимально встановлений законом розмір у 20 930 гривні;

ті, хто отримує щомісячне довічне грошове утримання (наприклад, судді).

Нагадаємо! Індексація пенсій – це коригування розміру виплат з урахуванням інфляції та зростання середньої заробітної плати за попередні роки.

Кому проіндексують пенсії у липні

У липні 2023 року будуть проіндексовані на 19,7% виплати для тих, хто вийшов на відпочинок за спеціальним законом. До них належать:

науковців;

державних службовців;

працівників органів місцевого самоврядування.

Зауважте! Журналісти більше не належать до тих, хто виходить на пенсію за спецзаконом, тому індексація виплат проводиться за загальними правилами.

Як змінилися виплати після перерахунку пенсій

Перерахунок пенсій провели між тих, хто мав після призначення чи попереднього перерахунку пенсій страховий стаж тривалістю 24 місяці чи менше.

Як змінився розмір пенсій: