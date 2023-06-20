Шкільна математика все ж знадобиться: як розрахувати свою майбутню пенсію

Умови для виходу на пенсію українцям постійно змінюються, проте порахувати розмір своєї майбутньої пенсії можна уже зараз. Для цього знадобиться проста математика.

Як порахувати розмір майбутньої пенсії

Для цього потрібно скористатися формулою – розмір середньої зарплати помножити на індивідуальний коефіцієнт зарплати та помножити на коефіцієнт страхового стажу = пенсія.

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Розмір середньої зарплати

Щоб його дізнатися, вам потрібно сумарний заробіток за останні три роки поділити на кількість календарних днів за цей період. Те що вийде треба помножити на кількість відпрацьованих місяців за останні три роки.

Індивідуальний коефіцієнт зарплати

Це показник співвідношення вашої зарплати до середньої зарплати в Україні. Спочатку потрібно свої місячні виплати поділити на середню зарплату. Далі треба вирахувати середній коефіцієнт за всі місяці, які брали участь в розрахунку, а потім знайти середнє значення.

Коефіцієнт страхового стажу

Це загальна кількість років вашого стажу помножена на 0,01. Після цього вже можна розраховувати розмір пенсії за основною формулою.

Ще один спосіб порахувати пенсію

Є простіший спосіб вирахувати свої майбутні пенсійні виплати. Для цього потрібно скористатися сайтом ПФУ і скористатися наступною інструкцією:

в особистому кабінеті на верхній панелі оберіть опцію "Пенсійний калькулятор";

перевірте дані про себе;

оберіть алгоритм розрахунку пенсії;

вкажіть дату звернення;

натисніть кнопку "Зберегти та розрахувати".

Для розрахунку заробітної плати використовуються показники зарплати людини та середньої зарплати на той момент.

Ваш результат збережеться в особистому кабінеті, тому ви завжди зможете його переглянути.