Як порахувати розмір майбутніх виплат

ПФУ розробив сервіс для людей, які ще задовго до пенсії хочуть дізнатися розмір своїх виплат за віком. Проте варто пам'ятати, що цей калькулятор розраховує пенсії згідно з умовами, які дійсні на момент операції. Тобто, якщо у майбутньому в нарахуванні виплат відбудуться зміни – сервіс їх не врахує і результати будуть не дійсними.

Читайте також Плюс 4 200 гривень до пенсії: хто з українців може розраховувати на надбавки

Інструкція:

  • в особистому кабінеті на верхній панелі оберіть опцію "Пенсійний калькулятор";
  • перевірте дані про себе;
  • оберіть алгоритм розрахунку пенсії;
  • вкажіть дату звернення;
  • натисніть кнопку "Зберегти та розрахувати".

Результати будуть зберігатися в вашому особистому кабінеті, тому ви будь-коли зможете їх переглянути.

Де в Україні найбільші пенсії

Середня пенсія по Україні відрізняється у різних областях. Найменші виплати отримують люди у Тернополі – 3997 гривень, а найбільше у Києві – 7129 гривень.

Найбільші пенсії в таких областях:

  • Донецька – 6 560 гривень;
  • Луганська – 6 049 гривень;
  • Дніпропетровська – 5 804 гривень;
  • Житомирська – 5 650 гривень;
  • Рівненська – 5 488 гривень;
  • Запорізька – 5 416 гривень;
  • Харківська – 5 249 гривень.