Як порахувати розмір майбутніх виплат

ПФУ розробив сервіс для людей, які ще задовго до пенсії хочуть дізнатися розмір своїх виплат за віком. Проте варто пам'ятати, що цей калькулятор розраховує пенсії згідно з умовами, які дійсні на момент операції. Тобто, якщо у майбутньому в нарахуванні виплат відбудуться зміни – сервіс їх не врахує і результати будуть не дійсними.

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Зауважте! Для розрахунку заробітної плати використовуються показники зарплати людини та середньої зарплати на той момент.

Інструкція:

в особистому кабінеті на верхній панелі оберіть опцію "Пенсійний калькулятор";

перевірте дані про себе;

оберіть алгоритм розрахунку пенсії;

вкажіть дату звернення;

натисніть кнопку "Зберегти та розрахувати".

Результати будуть зберігатися в вашому особистому кабінеті, тому ви будь-коли зможете їх переглянути.

Де в Україні найбільші пенсії

Середня пенсія по Україні відрізняється у різних областях. Найменші виплати отримують люди у Тернополі – 3997 гривень, а найбільше у Києві – 7129 гривень.

Найбільші пенсії в таких областях: