Як порахувати розмір майбутніх виплат
ПФУ розробив сервіс для людей, які ще задовго до пенсії хочуть дізнатися розмір своїх виплат за віком. Проте варто пам'ятати, що цей калькулятор розраховує пенсії згідно з умовами, які дійсні на момент операції. Тобто, якщо у майбутньому в нарахуванні виплат відбудуться зміни – сервіс їх не врахує і результати будуть не дійсними.
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Інструкція:
- в особистому кабінеті на верхній панелі оберіть опцію "Пенсійний калькулятор";
- перевірте дані про себе;
- оберіть алгоритм розрахунку пенсії;
- вкажіть дату звернення;
- натисніть кнопку "Зберегти та розрахувати".
Результати будуть зберігатися в вашому особистому кабінеті, тому ви будь-коли зможете їх переглянути.
Де в Україні найбільші пенсії
Середня пенсія по Україні відрізняється у різних областях. Найменші виплати отримують люди у Тернополі – 3997 гривень, а найбільше у Києві – 7129 гривень.
Найбільші пенсії в таких областях:
- Донецька – 6 560 гривень;
- Луганська – 6 049 гривень;
- Дніпропетровська – 5 804 гривень;
- Житомирська – 5 650 гривень;
- Рівненська – 5 488 гривень;
- Запорізька – 5 416 гривень;
- Харківська – 5 249 гривень.