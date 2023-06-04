В Україні шанують героїв

Ініціатором законопроєкту став народний депутат Володимир В’ятрович. Надання доплат до пенсій передбачається борцям за незалежність України, які були ув’язнені за свої переконання.

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Україні потрібні герої й вона їх шанує. Політв’язні комуністичного режиму СРСР нарешті отримають пенсії за особливі заслуги перед Україною,

– повідомляє нардеп.

Відтак, надбавка до пенсії складатиме 4 200 гривень щомісяця з подальшою індексацією.

Не менше важливим стало й те, що із закону про пенсії за особливі заслуги перед Україною в раді вилучили згадки про радянські нагороди й звання.

Крім того, не будуть більше підставою для призначення пенсій за особливі заслуги перебування на високих державних посадах.

Доплати до Дня Незалежності

У серпні, а саме до 24 серпня, деякі пенсіонери в Україні отримають чималу надбавку до пенсій. Йдеться про ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань. Однак поки невідомо, на яку саме суму їм варто розраховувати.

Нагадуємо, що у 2021 році виплати були на рівні:

особам з інвалідністю І групи – 4 421 гривні;

II групи – 3 906 гривень;

III групи – 3 391 гривні;

учасникам бойових дій, які постраждали та учасникам Революції Гідності – 1 491 гривні;

особам, які мають особливі заслуги перед державою – 4 421 гривні;

членам сімей загиблих – 966 гривень;

учасникам війни – 612 гривні.

До речі, вже у червні отримають одразу за три місяці доплати пенсіонери, що продовжують працювати.