В Украине уважают героев

Инициатором законопроекта стал народный депутат Владимир Вятрович. Предоставление доплат к пенсиям предусматривается борцам за независимость Украины, заключенным за свои убеждения.

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Украине нужны герои и она их чтит. Политзаключенные коммунистического режима СССР наконец-то получат пенсии за особые заслуги перед Украиной,

– сообщает нардеп.

Следовательно, прибавка к пенсии будет составлять 4 200 гривен ежемесячно с последующей индексацией.

Не менее важно стало и то, что из закона о пенсиях за особые заслуги перед Украиной в совете изъяли упоминания о советских наградах и званиях.

Кроме того, больше не будут основанием для назначения пенсий за особые заслуги пребывания на высоких государственных должностях.

Доплаты ко Дню Независимости

В августе, а именно до 24 августа, некоторые пенсионеры в Украине получат немалую надбавку к пенсиям. Речь идет о ветеранах войны и жертвах нацистских преследований. Однако пока неизвестно, на какую именно сумму им следует рассчитывать.

Напоминаем, что в 2021 году выплаты были на уровне:

лицам с инвалидностью I группы – 4 421 гривны;

II группы – 3 906 гривен;

III группы – 3 391 гривны;

участникам пострадавших боевых действий и участникам Революции Достоинства – 1 491 гривны;

лицам, имеющим особые заслуги перед государством – 4 421 гривны;

членам семей погибших – 966 гривен;

участникам войны – 612 гривны.

Кстати, уже в июне получат сразу за три месяца доплаты продолжающие работать пенсионеры.