Розмір мінімальної пенсії за віком

В Україні мінімальна пенсія за віком, яка є основним джерелом існування пенсіонерів, повинна становити не нижче прожиткового мінімум.

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Нагадуємо, що мінімальна пенсія станом на 2023 рік становить 2 093 гривень, а максимальна – 20 930 гривень. Однак після березневої індексації для деяких пенсіонерів рівень пенсії збільшився.

Прожитковий мінімум у 2023 році встановлений на рівні:

на одну особу в розрахунку на місяць – 2 589 гривень;

для дітей віком до 6 років – 2 272 гривень;

для дітей віком від 6 до 18 років – 2 833 гривень;

для працездатних осіб – 2 684 гривень;

для осіб, які втратили працездатність – 2 093 гривень.

Скільки отримують особи з інвалідністю ІІ та III групи

Для таких людей передбачена виплата у розмірі 90% пенсії за віком. А для осіб ІІІ групи інвалідності передбачена виплата складає 50% пенсії за віком.

Яка мінімальна пенсія передбачена для осіб з інвалідністю II різних категорій:

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни – 10 988,25 гривні (525% прожиткового мінімуму (ПМ) для осіб, які втратили працездатність. Його розмір – 2 093 гривні).

Для осіб з інвалідністю що настала внаслідок каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи – 5 472 гривні.

Для осіб з інвалідністю – учасників ліквідації катастрофи – 10 738,62 гривні (80% середньої заробітної плати, що враховується для розрахунку пенсії. Станом на 19 травня цей показник, за даними Пенсійного фонду, складав 13 423,28 гривні).

Мінімальна виплата для різних категорій пенсіонерів III групи: