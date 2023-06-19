Размер минимальной пенсии по возрасту

В Украине минимальная пенсия по возрасту, являющаяся основным источником существования пенсионеров, должна составлять не ниже прожиточного минимума.

Читайте также Заметно выросло: как в Украине изменилась пенсия за год

Напоминаем, что минимальная пенсия по состоянию на 2023 год составляет 2093 гривен, а максимальная – 20 930 гривен. Однако после мартовской индексации для некоторых пенсионеров уровень пенсии повысился.

Прожиточный минимум в 2023 году установлен на уровне:

на одного человека в расчете на месяц – 2 589 гривен;

для детей до 6 лет – 2 272 гривен;

для детей от 6 до 18 лет – 2 833 гривен;

для трудоспособных лиц – 2 684 гривен;

для лиц, потерявших трудоспособность – 2 093 гривен.

Сколько получают лица с инвалидностью II и III группы

Для таких людей предусмотрена выплата в размере 90% пенсии по возрасту. А для лиц ІІІ группы инвалидности предусмотренная выплата составляет 50% пенсии по возрасту.

Какая минимальная пенсия предусмотрена для лиц с инвалидностью II разных категорий:

Для лиц с инвалидностью в результате войны – 10 988,25 гривны (525% прожиточного минимума (ПМ) для лиц, потерявших трудоспособность. Его размер – 2 093 гривны).

Для лиц с инвалидностью наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы – 5 472 гривны.

Для лиц с инвалидностью – участников ликвидации крушения – 10 738,62 гривны (80% средней заработной платы, что учитывается для расчета пенсии. По состоянию на 19 мая этот показатель, по данным Пенсионный фонд, составлял 13 423,28 гривны).

Минимальная выплата для разных категорий пенсионеров III группы: