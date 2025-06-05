Якого числа виплатять пенсію у червні 2025 року

Пенсійний фонд України вже почав виплачувати пенсії за червень 2025 року. Отримати виплати пенсіонери зможуть через пошту чи банки протягом місяця.

Коли виплатять пенсію у червні

Виплату пенсій в Україні Пенсійний фонд здійснить з 4 по 25 червня. Кожен пенсіонер отримає кошти у свій виплатний період, повідомляє 24 Канал з посилання на ПФУ.

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Пенсіонери, які отримують підвищення до пенсії для забезпечення соціальних гарантій, мають право на першочергову виплату пенсій до 10 числа. До таких категорій належать:

інваліди війни;

учасники бойових дій;

особи, які мають особливі заслуги перед Україною;

члени сімей загиблих захисників.

Варто знати! Якщо встановлена пенсіонеру дата виплати пенсії припадає на вихідний день або святковий, то кошти можуть виплатити достроково, однак не раніше виплатного періоду.

Як виплачуватимуть пенсії у червні

Пенсійний фонд вже спрямував на фінансування пенсійних виплат у червні 2025 року 1,4 мільярда гривень.

Третього червня розпочато фінансування пенсій за червень 2024 року,

– повідомив ПФУ.

Виплати у червні пенсіонери зможуть отримати двома способами – через "Укрпошту" та банківські установи:

Виплата пенсій через Укрпошту може здійснюватись безпосередньо у відділеннях поштового зв’язку або з доставкою на домашню адресу пенсіонера. Доставка відбувається за графіком обслуговування дільниці.

Пенсійні виплати банківськими установами здійснюється через поточні рахунки пенсіонерів у банках.

Варто знати! У червні частині працюючих пенсіонерів також виплатять доплати до пенсій за три місяці. Їм перерахували пенсії ще з 1 квітня, проте виплати надійдуть заднім числом одразу за 3 місяці.