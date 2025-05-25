Хто і як може отримувати пенсію у 60% від зарплати
- Держслужбовці на пенсії можуть отримувати виплати у 60% від зарплати за умови наявності необхідного стажу на момент 1 липня 2016 року.
- Розмір пенсії залежить від стажу та останньої посади, причому раніше пенсії становили 90% зарплати.
Держслужбовці виходять на пенсію за окремими правилами й можуть отримувати пенсію у 60% від зарплати. Проте для цього необхідно дотримати певних умов.
Як отримувати пенсію у 60% від зарплати
Більшість українців отримують пенсію у розмірі 30% від зарплати, проте держслужбовці мають право на вищі виплати, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Дивіться також Пенсія в Україні: які роки обрати для розрахунку, щоб отримувати більше
Право на пенсію державного службовця мають:
- особи, які станом на 1 липня 2016 року мають не менш як 10 років стажу на посадах державної служби та станом на цей день займали посаду державного службовця;
- особи, які станом на 1 липня 2016 року мають не менш як 20 років стажу на посадах державної служби (незалежно від факту роботи станом на цей день).
Пенсія державним службовцям призначається у розмірі 60% заробітної плати, а особам, які на дату звернення за призначенням пенсії не працювали державними службовцями, у розмірі 60% заробітної плати працюючого державного службовця відповідної посади та рангу за останнім місцем роботи.
Права у питанні пенсійних виплат такої категорії осіб дещо скоротили, оскільки раніше пенсії держслужбовців становили 90% частки зарплати.
Право на пенсійну виплату за наявності страхового стажу, що необхідний для пенсії за віком у мінімальному розмірі та необхідного стажу державної служби, мають:
- чоловіки, які досягнули вікового порогу у 62 роки;
- жінки, які досягнули пенсійного віку за статтею 26 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
Зарплата держслужбовця
Зарплата держслужбовця державного органу, що пройшов класифікацію посад держслужби, складається з:
- посадового окладу;
- надбавки за ранг державного службовця;
- надбавки за вислугу років;
- місячної/квартальної премії;
- компенсації за додаткові навантаження чи компенсації за вакантною посадою;
- матеріальної допомоги, що виплачують, коли надають оплачувану відпустку;
- грошової допомоги на соціально-побутові питання;
- інших доплат, передбачених законодавством.
Зокрема, розмір надбавки до окладів державних службовців залежить від рангів. А саме:
- для першого рангу – 1 000 гривень;
- для другого рангу – 900 гривень;
- для третього рангу – 800 гривень;
- для четвертого рангу – 700 гривень;
- для п'ятого рангу – 600 гривень;
- для шостого рангу – 500 гривень;
- для сьомого рангу – 400 гривень;
- для восьмого рангу – 300 гривень;
- для дев'ятого рангу – 200 гривень.
На початку 2025 року повідомлялося, що середня зарплата в Україні у держслужбовців становить 62 000 гривень.