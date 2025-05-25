Хто і як може отримувати пенсію у 60% від зарплати

Держслужбовці виходять на пенсію за окремими правилами й можуть отримувати пенсію у 60% від зарплати. Проте для цього необхідно дотримати певних умов.

Як отримувати пенсію у 60% від зарплати

Більшість українців отримують пенсію у розмірі 30% від зарплати, проте держслужбовці мають право на вищі виплати, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Право на пенсію державного службовця мають:

особи, які станом на 1 липня 2016 року мають не менш як 10 років стажу на посадах державної служби та станом на цей день займали посаду державного службовця;

особи, які станом на 1 липня 2016 року мають не менш як 20 років стажу на посадах державної служби (незалежно від факту роботи станом на цей день).

Пенсія державним службовцям призначається у розмірі 60% заробітної плати, а особам, які на дату звернення за призначенням пенсії не працювали державними службовцями, у розмірі 60% заробітної плати працюючого державного службовця відповідної посади та рангу за останнім місцем роботи.

Права у питанні пенсійних виплат такої категорії осіб дещо скоротили, оскільки раніше пенсії держслужбовців становили 90% частки зарплати.

Право на пенсійну виплату за наявності страхового стажу, що необхідний для пенсії за віком у мінімальному розмірі та необхідного стажу державної служби, мають:

чоловіки, які досягнули вікового порогу у 62 роки;

жінки, які досягнули пенсійного віку за статтею 26 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Зарплата держслужбовця

Зарплата держслужбовця державного органу, що пройшов класифікацію посад держслужби, складається з:

посадового окладу;

надбавки за ранг державного службовця;

надбавки за вислугу років;

місячної/квартальної премії;

компенсації за додаткові навантаження чи компенсації за вакантною посадою;

матеріальної допомоги, що виплачують, коли надають оплачувану відпустку;

грошової допомоги на соціально-побутові питання;

інших доплат, передбачених законодавством.

Зокрема, розмір надбавки до окладів державних службовців залежить від рангів. А саме:

для першого рангу – 1 000 гривень;

для другого рангу – 900 гривень;

для третього рангу – 800 гривень;

для четвертого рангу – 700 гривень;

для п'ятого рангу – 600 гривень;

для шостого рангу – 500 гривень;

для сьомого рангу – 400 гривень;

для восьмого рангу – 300 гривень;

для дев'ятого рангу – 200 гривень.

На початку 2025 року повідомлялося, що середня зарплата в Україні у держслужбовців становить 62 000 гривень.