Как получать пенсию в 60% от зарплаты

Большинство украинцев получают пенсию в размере 30% от зарплаты, однако госслужащие имеют право на более высокие выплаты, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Право на пенсию государственного служащего имеют:

лица, которые по состоянию на 1 июля 2016 года имеют не менее 10 лет стажа на должностях государственной службы и по состоянию на этот день занимали должность государственного служащего;

лица, которые по состоянию на 1 июля 2016 года имеют не менее 20 лет стажа на должностях государственной службы (независимо от факта работы по состоянию на этот день).

Пенсия государственным служащим назначается в размере 60% заработной платы, а лицам, которые на дату обращения за назначением пенсии не работали государственными служащими, в размере 60% заработной платы работающего государственного служащего соответствующей должности и ранга по последнему месту работы.

Права в вопросе пенсионных выплат такой категории лиц несколько сократили, поскольку ранее пенсии госслужащих составляли 90% доли зарплаты.

Право на пенсионную выплату при наличии страхового стажа, необходимого для пенсии по возрасту в минимальном размере и необходимого стажа государственной службы, имеют:

мужчины, достигшие возрастного порога в 62 года;

женщины, достигшие пенсионного возраста по статье 26 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Зарплата госслужащего

Зарплата госслужащего государственного органа, прошедшего классификацию должностей госслужбы, состоит из:

должностного оклада;

надбавки за ранг государственного служащего;

надбавки за выслугу лет;

месячной/квартальной премии;

компенсации за дополнительные нагрузки или компенсации по вакантной должности;

материальной помощи, что выплачивают, когда предоставляют оплачиваемый отпуск;

денежной помощи на социально-бытовые вопросы;

других доплат, предусмотренных законодательством.

В частности, размер надбавки к окладам государственных служащих зависит от рангов. А именно:

для первого ранга – 1 000 гривен;

для второго ранга – 900 гривен;

для третьего ранга – 800 гривен;

для четвертого ранга – 700 гривень;

для пятого ранга – 600 гривен;

для шестого ранга – 500 гривен;

для седьмого ранга – 400 гривен;

для восьмого ранга – 300 гривен;

для девятого ранга – 200 гривен.

В начале 2025 года сообщалось, что средняя зарплата в Украине у госслужащих составляет 62 000 гривен.