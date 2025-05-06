Может ли пенсионер работать на госслужбе

Предельный возраст пребывания на должностях государственной службы составляет 65 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на портал medoc.ua.

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Однако украинцы, достигшие 65-летнего возраста, могут быть назначены на государственную службу сроком на один год с правом повторного назначения без проведения ежегодного конкурса. Это решение принимается учреждением и может возобновляться без ограничений по количеству таких назначений.

Закон также предусматривает, что государственный служащий может оставаться в должности после достижения 65 лет по его согласию и решению учреждения но не дольше, чем до достижения 70-летнего возраста. Такое продление может происходить без необходимости увольнения с должности. По достижении 70-летнего возраста служащий подлежит увольнению.

Какие условия для выхода на пенсию у госслужащих

Право на пенсию государственного служащего имеют:

лица, которые имеют не менее 10 лет стажа на должностях государственной службы и по состоянию на 1 мая 2016 года день занимали должность государственного служащего;

лица, которые имеют не менее 20 лет стажа на должностях государственной службы (независимо от факта работы по состоянию на 1 мая 2016 года).

Пенсия государственным служащим назначается в размере 60% заработной платы, а лицам, которые на дату обращения за назначением пенсии не работали государственными служащими, в размере 60% заработной платы работающего государственного служащего соответствующей должности и ранга по последнему месту работы.