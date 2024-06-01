Як розраховується пенсія держслужбовця
Пенсія держслужбовця вираховується як відсоткова частка від колишньої зарплати. Раніше вона сягала 90%.
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Однак, згодом ця частка опустилася до 60%. З часом вона може скоротитися ще більше.
Пенсії звичайних громадян мають іншу систему розрахунку. До уваги береться не тільки зарплата, а і набутий стаж.
Для прикладу, звичайні пенсії за віком призначаються так – скільки в людини стажу, такий відсоток від зарплати. Тобто, якщо у вас 30 років загального стажу, то пенсія становитиме 30% від вашої зарплати.
Щоб пенсія звичайного пенсіонера була 60% від зарплати, йому потрібно пропрацювати щонайменше 60 років. При цьому, він ще мав би отримувати високу заробітну плату.
Які пенсії в Україні зараз
Цьогоріч уже відбулася індексація пенсійних виплат. Пенсії деяких осіб зросли на майже 1 500 гривень.
Станом на 1 квітня виплати пенсіонерів такі:
- 26,84% осіб отримують пенсію менш як 3 000 гривень;
- 17,27% – від 3 001 до 4 000 гривень;
- 18,61% – від 4 001 до 5 000 гривень;
- 25,22% – від 5 001 до 10 000 гривень.
- 12,06% – від 10 000 гривень.