Діти, члени сімʼї та інші: хто має право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника

В Україні визначено три категорії пенсійних виплат: пенсія за віком, пенсія у зв'язку з інвалідністю та пенсія у зв'язку з втратою годувальника. Остання категорія передбачає також можливість призначення пенсійних виплат дітям або іншим членам сімʼї, що перебували на утриманні годувальника.

Хто може отримати виплати

Тобто, пенсійні виплати по втраті годувальника можуть отримувати члени родини, які втратили особу, яка їх забезпечувала. При умові, що отримувачі таких виплат є непрацездатними та не мають змоги самостійно себе забезпечувати.

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Пенсію призначають на весь період, протягом якого член сім'ї померлого годувальника вважається непрацездатним. А членам сім'ї, які досягли пенсійного віку, – пенсія призначається довічно.

Таким чином, до непрацездатних членів родини можуть належати:

інший з подружжя;

батьки, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;

діти до 18 років або старші, якщо їм встановили інвалідність до досягнення 18 років;

діти, які навчаються – до завершення навчання, але не довше 23 років;

діти-сироти – до 23 років;

інший з подружжя, один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся годувальника незалежно від віку і працездатності, які не працюють і зайняті доглядом за дитиною годувальника до досягнення нею восьми років.

Які умови та розміри призначення пенсії

Усиновлені діти також мають право на пенсії по втраті годувальника. Крім того, дітям зберігається право на отримання пенсії навіть у разі їх усиновлення.

Пенсію у зв’язку з втратою годувальника можуть призначити у тому випадку, якщо у годувальника на момент смерті був відповідний стаж. Цей стаж має дорівнювати страховому стажу, який був би необхідний загиблому для призначення пенсії по III групі інвалідності.

Водночас є виключення: родичі отримують право на виплати, якщо померлий став донором органів, загинув під час участі у Революції Гідності, зник безвісти за особливих обставин.

Відтак, пенсія по втраті годувальника становить:

на одного непрацездатного члена сім'ї – 50% пенсії за віком померлого годувальника;

на двох та більше непрацездатних членів сім'ї – 100% пенсії за віком, розподіляється між ними рівними частками.

Як оформити виплати: перелік документів

Оскільки мінімальна пенсія за віком в Україні становить 2 361 гривню, то пенсія по втраті годувальника має становити щонайменше 1 180,50 гривень.

Подати заявку на призначення пенсії по втраті годувальника можна у будь-якому відділенні Пенсійного фонду або онлайн – на сайті ПФУ чи на порталі "Дія".

Документи, які потрібні для оформлення пенсії:

заява на призначення пенсії;

документ про місце проживання чи реєстрації;

довідка ОК-5;

документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ІПН), якій призначається пенсія, та померлого годувальника;

свідоцтво про народження або паспорт людини, якій призначається пенсія;

свідоцтво про смерть годувальника, або рішення суду про визнання його безвісно зниклим чи оголошення його померлим;

довідки з навчальних закладів про навчання за денною формою;

довідка про те, що чоловік (дружина) чи один з найближчих родичів померлого годувальника незалежно від віку і працездатності не працюють і зайняті доглядом за дитиною померлого до досягнення нею 8 років;

документ про перебування членів сім’ї (крім дітей) на утриманні померлого годувальника;

документ про стаж.

Рішення за результатами розгляду заяви ухвалюють не пізніше десяти днів після надходження заяви.