Пенсія для багатодітних мам: як отримати достроково

Для жінок, які виховували своїх дітей до 3-річного віку, період у декреті зараховується до страхового стажу. Відповідно вони мають право на дострокову пенсію.

Достроковий вихід на пенсію для батьків

Жінки, які виховують понад дві дитини, можуть отримати право на дострокову пенсію за віком у 50 років. Для цього треба мати 15 років стажу.

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Це регулюється статтею 115 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Тож жінки, які народили та виховали понад 5 дітей включно до шестирічного віку, можуть отримати дострокову пенсію за віком, за тими ж умовами.

Така ж можливість є у батька цих дітей, якщо саме він займався їх вихованням. Проте йому треба досягнути 55-річного віку та мати 20 років стажу.

Якщо мати, яка доглядала малолітніх дітей до досягнення кожним з них трирічного віку (до 1 січня 2004 року) і при цьому не працювала, може бути зарахований як стаж роботи на підставі свідоцтва про народження дитини.

З початку 2004 року час догляду за дитиною до досягнення нею 3 років враховується до страхового стажу матері, якщо їй або іншій особі надається допомога з догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Які документи потрібні