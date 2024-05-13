Пенсія для багатодітних мам: як отримати достроково
Джерело:ПФУ
Для жінок, які виховували своїх дітей до 3-річного віку, період у декреті зараховується до страхового стажу. Відповідно вони мають право на дострокову пенсію.
Достроковий вихід на пенсію для батьків
Жінки, які виховують понад дві дитини, можуть отримати право на дострокову пенсію за віком у 50 років. Для цього треба мати 15 років стажу.
Читайте також Що робити якщо пенсію заморозили: важлива інформація для ВПОНагадаємо! Це регулюється статтею 115 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
Тож жінки, які народили та виховали понад 5 дітей включно до шестирічного віку, можуть отримати дострокову пенсію за віком, за тими ж умовами.
Така ж можливість є у батька цих дітей, якщо саме він займався їх вихованням. Проте йому треба досягнути 55-річного віку та мати 20 років стажу.Зверніть увагу! Якщо мати, яка доглядала малолітніх дітей до досягнення кожним з них трирічного віку (до 1 січня 2004 року) і при цьому не працювала, може бути зарахований як стаж роботи на підставі свідоцтва про народження дитини.
З початку 2004 року час догляду за дитиною до досягнення нею 3 років враховується до страхового стажу матері, якщо їй або іншій особі надається допомога з догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Які документи потрібні
- заява;
- паспорт;
- свідоцтво про шлюб заявника (у разі зміни прізвища);
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
- трудову книжку та інші документи, що підтверджують набутий страховий стаж;
- свідоцтва про народження дітей;
- паспорти дітей (за наявності).