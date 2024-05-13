Досрочный выход на пенсию для родителей
Женщины, которые воспитывают более двух детей, могут получить право на досрочную пенсию по возрасту в 50 лет. Для этого надо иметь 15 лет стажа.
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Поэтому женщины, которые родили и воспитали более 5 детей включительно до шестилетнего возраста, могут получить досрочную пенсию по возрасту, по тем же условиям.
Такая же возможность есть у отца этих детей, если именно он занимался их воспитанием. Однако ему надо достичь 55-летнего возраста и иметь 20 лет стажа.
С начала 2004 года время ухода за ребенком до достижения им 3 лет учитывается в страховой стаж матери, если ей или другому лицу предоставляется пособие по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.
Какие документы нужны
- заявление;
- паспорт;
- свидетельство о браке заявителя (в случае изменения фамилии);
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН);
- трудовую книжку и другие документы, подтверждающие приобретенный страховой стаж;
- свидетельства о рождении детей;
- паспорта детей (при наличии).