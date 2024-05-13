Достроковий вихід на пенсію для батьків

Жінки, які виховують понад дві дитини, можуть отримати право на дострокову пенсію за віком у 50 років. Для цього треба мати 15 років стажу.

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Нагадаємо! Це регулюється статтею 115 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Тож жінки, які народили та виховали понад 5 дітей включно до шестирічного віку, можуть отримати дострокову пенсію за віком, за тими ж умовами.

Така ж можливість є у батька цих дітей, якщо саме він займався їх вихованням. Проте йому треба досягнути 55-річного віку та мати 20 років стажу.

Зверніть увагу! Якщо мати, яка доглядала малолітніх дітей до досягнення кожним з них трирічного віку (до 1 січня 2004 року) і при цьому не працювала, може бути зарахований як стаж роботи на підставі свідоцтва про народження дитини.

З початку 2004 року час догляду за дитиною до досягнення нею 3 років враховується до страхового стажу матері, якщо їй або іншій особі надається допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Які документи потрібні