Достроковий вихід на пенсію для батьків
Жінки, які виховують понад дві дитини, можуть отримати право на дострокову пенсію за віком у 50 років. Для цього треба мати 15 років стажу.
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Тож жінки, які народили та виховали понад 5 дітей включно до шестирічного віку, можуть отримати дострокову пенсію за віком, за тими ж умовами.
Така ж можливість є у батька цих дітей, якщо саме він займався їх вихованням. Проте йому треба досягнути 55-річного віку та мати 20 років стажу.
З початку 2004 року час догляду за дитиною до досягнення нею 3 років враховується до страхового стажу матері, якщо їй або іншій особі надається допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Які документи потрібні
- заява;
- паспорт;
- свідоцтво про шлюб заявника (у разі зміни прізвища);
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
- трудову книжку та інші документи, що підтверджують набутий страховий стаж;
- свідоцтва про народження дітей;
- паспорти дітей (за наявності).