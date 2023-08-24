Пенсія для дружини військового: у якому випадку жінкам нараховують виплати

У ході цієї війни не усі військовослужбовці повернуться додому. На такий випадок державою передбачені виплати для їх дружин, які виховують дітей.

Соцвиплати жінкам загиблих воїнів

У ПФУ пояснили, що у разі смерті військового у період проходження служби, непрацездатні члени родини мають право на пенсію в разі втрати годувальника. Зокрема це стосується і дружини службовця, якщо та виховує його дитину віком до 8 років.

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Ці виплати регулюються Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Таку пенсію нараховують жінці за умови, що вона не працює та не проходить військову службу, незалежно від віку і працездатності. Проте, якщо чоловік помер внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних при захисті держави або виконанні інших обов’язків військової служби, жінка отримуватиме кошти незалежно від того чи вона працює.

Хто може розраховувати на премію у 50 тисяч гривень

В Україні передбачені премії для військовослужбовців сума яких різниться залежно від обов'язків та звання особи. Таким чином хтось може отримувати мінімальну надбавку 2 350 гривень, а хтось максимальну – 100 тисяч гривень.

Хто отримує доплати у розмірі 50 тисяч гривень:

керівний склад НАБУ;

працівники ДСНС;

поліціянти, які здійснюють оборонну діяльність або виконують спеціальні завдання у зоні бойових дій чи на прифронтовій території.

На розмір виплат впливають бойові завдання, які службовець отримує від командування. Збільшенні виплати мають бійці, що виконують найбільш небезпечні для життя і здоров'я доручення.