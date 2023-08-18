Хто отримає премію 50 тисяч гривень

Розмір премії для військовослужбовця визначається відповідно до його посади, роду діяльності, терміну служби. Військові мають право на виплати від 2 350 гривень і до 100 тисяч гривень.

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Кому дадуть надбавку 50 тисяч гривень:

  • керівний склад НАБУ;
  • працівники ДСНС;
  • поліціянти, які здійснюють оборонну діяльність або виконують спеціальні завдання у зоні бойових дій чи на прифронтовій території.

Які ще виплати отримують українські військові

Виплати 30 тисяч гривень отримують:

  • службовці ДСНС;
  • поліціянти, які допомагають здійснювати забезпечення військ та проводять свою діяльність на звільнених територіях;
  • співробітники НАБУ;
  • військові, що здійснюють спеціальні завдання для захисту країни від росіян.

100 тисяч гривень отримують:

  • військові, що знаходяться у полоні або зафіксовані як безвісти зниклі;
  • воїни, які проходять реабілітацію та лікування, навіть за кордоном;
  • унаслідок смерті військовослужбовця, таку виплату отримує його родина.

Додаткові виплати для українських військових:

  • курсанти у навчальних закладах військового спрямування – 2 350 гривень;
  • строковики – 6 тисяч гривень;
  • інструктори навчально-тренувальних військових частин – від 15 до 30 тисяч гривень;
  • військові, яких командири забрали у розпорядження під час лікування – 20 100 гривень