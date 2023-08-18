Хто отримає премію 50 тисяч гривень
Розмір премії для військовослужбовця визначається відповідно до його посади, роду діяльності, терміну служби. Військові мають право на виплати від 2 350 гривень і до 100 тисяч гривень.
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Кому дадуть надбавку 50 тисяч гривень:
- керівний склад НАБУ;
- працівники ДСНС;
- поліціянти, які здійснюють оборонну діяльність або виконують спеціальні завдання у зоні бойових дій чи на прифронтовій території.
Які ще виплати отримують українські військові
Виплати 30 тисяч гривень отримують:
- службовці ДСНС;
- поліціянти, які допомагають здійснювати забезпечення військ та проводять свою діяльність на звільнених територіях;
- співробітники НАБУ;
- військові, що здійснюють спеціальні завдання для захисту країни від росіян.
100 тисяч гривень отримують:
- військові, що знаходяться у полоні або зафіксовані як безвісти зниклі;
- воїни, які проходять реабілітацію та лікування, навіть за кордоном;
- унаслідок смерті військовослужбовця, таку виплату отримує його родина.
Додаткові виплати для українських військових:
- курсанти у навчальних закладах військового спрямування – 2 350 гривень;
- строковики – 6 тисяч гривень;
- інструктори навчально-тренувальних військових частин – від 15 до 30 тисяч гривень;
- військові, яких командири забрали у розпорядження під час лікування – 20 100 гривень