Хто отримає премію 50 тисяч гривень

Розмір премії для військовослужбовця визначається відповідно до його посади, роду діяльності, терміну служби. Військові мають право на виплати від 2 350 гривень і до 100 тисяч гривень.

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Кому дадуть надбавку 50 тисяч гривень:

керівний склад НАБУ;

працівники ДСНС;

поліціянти, які здійснюють оборонну діяльність або виконують спеціальні завдання у зоні бойових дій чи на прифронтовій території.

Зауважте! На розмір виплат напряму впливають бойові завдання, які військовослужбовець отримує від командування. Збільшенні виплати мають бійці, що здійснюють найбільш небезпечну для життя і здоров'я діяльність.

Які ще виплати отримують українські військові

Виплати 30 тисяч гривень отримують:

службовці ДСНС;

поліціянти, які допомагають здійснювати забезпечення військ та проводять свою діяльність на звільнених територіях;

співробітники НАБУ;

військові, що здійснюють спеціальні завдання для захисту країни від росіян.

100 тисяч гривень отримують:

військові, що знаходяться у полоні або зафіксовані як безвісти зниклі;

воїни, які проходять реабілітацію та лікування, навіть за кордоном;

унаслідок смерті військовослужбовця, таку виплату отримує його родина.

Додаткові виплати для українських військових: